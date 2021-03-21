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Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri Filyos Limanı'nda buluştu Kanuni Sondaj Gemisi seyir testlerini sürdürüyor Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-1 kuyusunda Nisan ayında keşif çalışmalarına başlayacak

İHA

Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri Filyos Limanı'nda buluştu Kanuni Sondaj Gemisi seyir testlerini sürdürüyor Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-1 kuyusunda Nisan ayında keşif çalışmalarına başlayacak

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi Türkali1 ve Türkali2 tespit kuyularındaki çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirledi. Bir süredir Filyos Limanı'nda demirli bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ise seyir testlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'dan Trabzon'a yolcu edilen, 30 Haziran günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak'a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.
Gemi, Tuna 1 bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinin ardından Türkali1 ve Türkali2 tespit kuyularında çalışmalarını sürdürdü. Gemi, bu çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirledi. Kanuni Sondaj Gemisi ile karşılıklı demirleyen Fatih Sondaj Gemisi'nin önümüzdeki Nisan ayında Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra1 kuyusuna keşif sondajına başlaması bekleniyor.

Kanuni Türkali kuyularındaki çalışmaları tamamlayacak
Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin Nisan ayı itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Limandaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi, denizde seyir testlerine başladı.

"İlk hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında ilk gazı karaya çıkartmak olacak"
Öte yandan, bir televizyon kanalına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk keşfimizi Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın ağzından 320 milyar metreküp olarak açıklamıştık. Daha sonra bir keşif daha açıklamıştık. Sonra iki kuyu daha açtık. Türkali1, Türkali2 kuyularını açtık. Bunlar tespit kuyusu olarak adlandırılıyor. Aslında bölgenin formasyonunu ve yapısını belirlemeye yönelik kuyular. Aynı zamanda buralar üretim kuyusu olarak kullanacağımız sondajların içinde yer alacaklar" ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Filyos'a demirleyerek keşif sondajı hazırlıklarına başladığını bildirdi. Dönmez, "Türkali2 kuyusundaki çalışmalar da bitti. Şu anda Fatih Gemisi Filyos limanında bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde. Kuzey Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığımız bölgede olacak. Adını da inşallah Amasra1 kuyusu olarak isimlendireceğiz. Nisan ayında ilk sondajını yapacak.Sismik çalışamalar bitti. Potansiyeli yüksek olan bu bölgede Nisan ayında keşif amaçlı sondajımız başlayacak. Kanuni Gemimiz de devreye girecek. Şu anda denizde kısa mesafeli seyir testleri yapılıyor. Nisan başında daha önce açtığımız Tuna1, Türkali1, Türkali2 kuyularının tamamlayıcı işlemlerini yapacak. Böylece hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. İlk hedefimiz de Cumhuriyetin 100. yılında ilk gazı sahaya karaya çıkartarak ulusal iletim sistemine basmak olacak" şeklinde konuştu.

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