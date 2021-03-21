Ekiplerden sosyal mesafe ve maske denetimi

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Zonguldak'ta polis ekipleri korona virüs kapsamında sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri korona virüs kapsamında denetimlerine devam ediyor. Ekipler kent merkezinde esnafları gezerek, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan polis ekipleri, dükkan sahiplerine ellerinden geldiğince Hes kodu sorgulamasının yapılmasını söyledi. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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