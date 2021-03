Bozkurt: “Şehit ailelerimiz, şehitlerimizin emanetidir”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçede ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt önderliğinde; 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçe genelindeki Şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, eşi Nurhayat Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve Genlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; kutsal vatan topraklarının korunması, ülkenin bölünmez bütünlüğünün sağlanması ve terörün her türlüsüne geçit vermemek için hayatlarını ortaya koyup kahramanca çarpışarak şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerine konuk oldu.

İlçenin çeşitli mahalleleri ile ilçeye bağlı köylerde ikamet eden Şehit Ergin Sezer, Şehit Oğuzhan Demirdüyen, Şehit Hüseyin Bırak, Şehit Asım Çömeten, Şehit Murat Satılmış, Şehit Bayram Kamsız, Şehit Kenan Yıldızhan, Şehit Ayhan Demirci, Şehit Kenan Döngel, Şehit Kader Acar, Şehit Nihat Duman, Şehit Tayfun Demirbay, Şehit İlhan Aydemir, Şehit Metin Çevik, Şehit Haluk Topaç, Şehit Engin Özcan, Şehit Köksal Cebeci, Şehit Kudret Özcan, Şehit Ünal Üzmez, Şehit Noyan Aydın, Şehit Halis Çınar, Şehit Cafer Hırçın, Şehit Ercan Alagöz, Şehit Ramazan Erdem ve Şehit Tuncay Yıldızhan’ın ailelerini ziyaret eden AK Parti heyeti; ailelere başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak acılarını paylaştı.

Pandemi kuralları gereği ziyaret süreleri kısa tutulurken; İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, eşi Nurhayat Bozkurt ve parti yöneticileri, Şehit anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarıyla yakından ilgilendiler. Şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Bozkurt; her türlü sıkıntılarında kendisine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kollarına rahatlıkla ulaşabileceklerini söyledi. AK Parti heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit aileleri de partililere teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Bozkurt,“Ahde vefa; AK Parti’de bir gelenek, bir kültürdür. Şehit ailelerimiz, bizlere Şehitlerimizin emanetleridir. Bizler, Şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden gazilerimizin aileleri ile hayatta olan gazilerimizi her fırsatta ziyaret ederek emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizler rahat yaşayalım diye şahadet şerbeti içen kahraman vatan evlatlarının aileleri için ne yapsak azdır. Bu noktada bizler üzerimize düşeni yapmak için azami derecede gayret sarf edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından ilçeye bağlı Bayat Köyü sapağında 25 Kasım 2020 tarihinde oluşturulan Hatıra Ormanı’na da Gençlik Kolları tarafından tüm şehitler anısına 25 adet fidan dikildi.

