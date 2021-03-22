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(Özel) Filyos Vadi Projesi'nin nitelikli ara elemanları bu okuldan mezun olacak Türkiye'nin yerli ve milli üretimine katkı sağlayabilmek için gün sayıyorlar

İHA

(Özel) Filyos Vadi Projesi'nin nitelikli ara elemanları bu okuldan mezun olacak Türkiye'nin yerli ve milli üretimine katkı sağlayabilmek için gün sayıyorlar

Zonguldak'ta eğitim veren Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kalkınma ajansının desteği kapsamında 802 bin liralık proje ile kuracağı laboratuvarlarla geleceğin nitelikli ara elemanlarını yetiştirecek. Proje ile uzun vadede Filyos Vadi Projesi'nde yer alacak sanayi kuruluşları başta olmak üzere Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası gibi çeşitli sanayi kuruluşlarına nitelikli ara eleman yetiştirilecek. Yerli ve milli üretime katkı sağlayacak olan öğrenciler, heyecanla mezun olmayı bekliyor.
Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde eğitim alanında nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kalkınma ajansının da desteği ile "Elektronik Devre Tasarım ve Montaj Atölyesi" ile "PLC ve Mikrodenetleyici Programlama Laboratuvarı" kurulması için kolları sıvadı. 802 bin liralık proje ile Filyos Vadi Projesi'nde yer alacak sanayi kuruluşları başta olmak üzere Türkiye'nin yerli ve milli otomobiline nitelikli ara eleman yetiştirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında kısa vadede bölgede bulunan termik santrallerin ara elemanlarının eğitimi sağlanacak. Santrallerdeki 24 personelin eğitimi ile sanayi kuruluşlarının bilgiden kaynaklı alt yapı eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunulacak. Uzun vadede ise Filyos Vadi Projesi başta olmak üzere elektrik elektronik alanında hem nitelikli ara eleman yetiştirilecek hem de yerli ve milli üretime katkı sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu ile yola çıktılar
Meslek liseleri başta olmak üzere okulların daha iyi duruma gelebilmeleri ve öğrencilerin geniş vizyona sahip bireyler olabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu ile yola çıkan okul, hedefler doğrultusunda öğrencilerine hem iletişim hem de girişimcilik ruhlarının geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Şefi Öğretmen Oğuz Gedikli, "İki laboratuvar kurulumu için bu projeye başladık. Malzemelerimizin tedariki konusunda yola çıkarak kalkınma ajansının çağrısı vardı. Buna başvuralım diye düşündük. Bu projenin yazımına başladık. Proje kapsamında iki laboratuvar kurulumu gerçekleşmesi amaçlanıyordu. Toplam maliyeti 802 bin liralık projemiz. İki laboratuvarımızdan birisi elektronik devre tasarımı ve montajı laboratuvarı diğer laboratuvarımız da PLC ve mikro denetleyici programlama laboratuvarı olarak hedefleniyor" diye konuştu.

"Yerli otomobilin üretiminde nitelikli elemanları lisemizden çıkarmayı hedefliyoruz"
Gedikli, Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu kapsamda üretimine başlanacak olan yerli otomobilin fabrikasına nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedeflediklerini de vurgulayan Oğuz Gedikli şöyle dedi:
"Proje kapsamında kısa vadede bölgemizde bulunan termik santrallerde bulunan ara elemanların eğitimi yer almaktadır. Uzun vadede ise bilindiği gibi Filyos Vadi Projesi'nden yararlanacak olan elektronik sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek. O bölgede sanayi kuruluşları açabilecek girişime sahip ara elemanlar yetiştirmek. Günümüzde her cihazda elektronik kart mevcut. Bu elektronik kartların tamiri, bakımı, montajını gerçekleştirecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Daha nitelikli, bilgiye sahip ara elemanları sanayiye kazandırmış olacağız. Günümüzde katma değeri yüksek ürünler üretilmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda elektronik kartların üretimi önem kazanmaktadır. Bu anlamda cep telefonu tamiri, tablet tamiri. Bilgisayarların elektronik kartlarının tamiri konusunda ve diğer evlerimizde bulunan elektronik cihazların tamiri konusunda nitelikli öğrencileri piyasaya kazandırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor. Fabrikası da kurulma aşamasında. Bu fabrika içinde orada üretime katkı sağlayacak ara elemanları, nitelikli elemanları meslek lisemizden çıkarmayı hedefliyoruz. Cep telefonu ve diğer elektronik cihazları konusunda fabrikalarda üretimi konusunda bu sektöre katkı sağlayacak öğlencilerimizi hazır bir şekilde eğitimlerine devam ediyoruz. Ülkemiz yazılım konusunda da atak vaziyette. Sanayi Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olsun yazılım, programlama konusunda birçok desteği mevcut. Bu konuda da yine laboratuvarlarımız yazılım yönü kuvvetli öğrencileri burada edinecekleri tecrübelerle sahada, sanayide yazılımı ve programlama kısmını öğrendikleri eğitimlerle daha rahat bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum."
11. sınıf öğrencisi Bera Kayabaşlı da mezuniyet sonrası elektrik elektronik alanında katkılar sağlamanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Kayabaşlı, "Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında okuyorum. Bakım onarım dalında öğrenim görüyorum. Programlama, PLC gibi sistemlere merakımız var. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretimimiz bu sene sona erecek ama ileriki hayatımızda fabrikalarda gerek bakım onarım olsun, gerek kurulum ve montaj olsun, gerekli çalışmaları yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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