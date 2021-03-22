Girdiği evden eşya ile anahtarını aldığı otomobili çalan şüpheli yakalandı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa köyünde N.A.'nın evine girip, televizyon ve bilgisayar gibi eşyalar ile anahtarını bulduğu otomobili çalan C.B., jandarmanın yaptığı çalışmayla yakalandı. Otomobil ve eşyalar sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Karamusa köyünde N.A.'nın evine giren hırsız, televizyon, cep telefonu, monitör, bilgisayar ve otomobilin anahtarını aldı. Çaldığı eşyaları araca yükleyen hırsız, köyden ayrıldı. N.A.'nın ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Otomobil, Coburlar köyünde lastikleri sökülmüş halde bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, C.B.'yi gözaltına aldı. C.B.'nin çaldığı eşyaları ikinci el eşya satan bir iş yerine sattığı tespit edildi. Eşyalar iş yerinden alınarak N.A.'ya teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.B., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Yeliz ALAGÖZ
2021-03-22 17:36:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.