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Müteahhidin hak sahiplerini dolandırıp, daireleri kayınvalidesinin üzerine geçirdiği iddiası

DHA

Müteahhidin hak sahiplerini dolandırıp, daireleri kayınvalidesinin üzerine geçirdiği iddiası


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta müteahhitlik yapan İYİ Parti eski İl Başkanı Ragıp Bayraktar hakkında, 2015 yılında başlayan ve sadece yüzde 20'si tamamlanan 70 dairelik binayla ilgili ücretlerinin büyük çoğunluğunu ödemelerine rağmen konutlarını teslim etmediğini iddia eden hak sahipleri, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetlerinde, Bayraktar'ın araziyi ve daireleri kayınvalidesinin üzerine geçirerek kaçırdığını belirten hak sahipleri, ödedikleri paranın akıbetinin bilinmediğini ve dolandırıldıklarını iddia etti.
Kentte müteahhitlik yapan İYİ Parti eski İl Başkanı Ragıp Bayraktar, Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde 2015 yılında apartman inşaatına başladı. İnşaat öncesi proje üzerinden satışa başlayan Bayraktar, dairelerin büyük bölümünü sattı. Yaklaşık 70 kişi, 7 yıl önce 90 bin lira ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarla daire satın aldı. İnşaat başladıktan sonra ise sürekli durdu. Binanın 2 yılda yüzde 20'si tamamlanabildi. Zonguldak Belediyesi de 2 Mart'ta binayı yapı denetim firmasının istifası nedeniyle mühürledi. Hak sahiplerinin ise geçen sürede inşaatın bitirilmesi için yaptıkları girişimler sonuçsuz kaldı. Yaptıkları araştırmada, binanın Bayraktar'ın kayınvalidesi Nükhet Erkaya üzerine geçirildiğini öğrenen hak sahipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Bayraktar ve Erkaya hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunan hak sahipleri, dilekçelerinde, "Yapılan araştırma sonucunda Ragıp Bayraktar´ın yaklaşık 6070 kişinin parasını ödeyerek, satın aldığı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı kişilerin dairelerini kayınvalidesi olan Nükhet Erkaya´ya tapuda devrettiğini, daireleri bize vermemek için kaçırdığını ve kayınvalidesi ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek bizleri dolandırdığını öğrendik. Yapılan araştırmada yine Ragıp Bayraktar´ın taşınmazları kayınvalidesine devrettikten sonra kayınvalidesinden vekaletname alarak bir kısım daireleri vekaleten 3´üncü kişilere devrettiğini öğrendik. Ragıp Bayraktar ile birlikte hareket eden kayınvalide Nükhet Erkaya ile yapılan görüşmeler de sonuç vermedi. Nükhet Erkaya, baştan beri bu dairelerin bizlere satıldığını bilmesine rağmen Ragıp Bayraktar ile iş birliği yaparak bizleri dolandırmışlardır. Yine bizim ve bizimle aynı durumda olan diğer mağdurların dairelerinin başkalarına tekrar satılacağı duyumu alınmıştır. Şüpheliler birlikte hareket ederek, yaklaşık 6070 kişiyi dolandırmışlardır" dedi.
DUBLEKS DAİRE İÇİN 210 BİN LİRA ÖDEDİ
Binadan aldığı dubleks daire için 2015 yılında 210 bin lira ödediğini söyleyen Nilgün Özaydın, kendisi gibi birçok kişinin tüm birikimlerini müteahhide verdiğini söyledi. İki yılda teslim edileceği söylenen binanın henüz yüzde 20'sinin tamamlandığını anlatan Özaydın, "70 arkadaşım, varını yoğunu vererek bu binaya girdi. Bize 2 yıl sonra teslim olacağı söylenen binamız hiçbir şekilde teslim olmadığı gibi şu an tarihi eser gibi bir hale gelmiştir. Bayraktar'a mağduriyetimizi her türlü dile getirdiğimizde bizim vicdanımızla oynayıp hep oyaladı. Bizi mağdur etti. İYİ Parti İl Başkanlığı´na girdiği dönemlerde bizden toplamış olduğu paraları ya oradaki konumu itibariyle harcadı ya da başka bir şekilde harcadı. Beyefendi ondan sonra bizim önümüzde temel atıldıktan sonra bir iş adamıyla yaptığı anlaşmayla 5 katlı, 1 artı 1 bina yaptı. Bunun parasını peşin aldığını ve yapmak zorunda olduğunu söyledi. Zaten İYİ Parti il başkanlığına aday adayı olduğunu öğrendiğimizden itibaren her şey geri gitti. Bizden kaçışlar başladı. Bizler varını yoğunu buraya veren insanlarız. Çoğu arkadaşımızın borcu yok. Borçlu olan olmayan yeter ki bina bitsin diye beyefendiye paralar ödendi. Oysa bu paraları başka yere kullanmış. Savcılığa şikayette bulunduk" diye konuştu. 
DAİRELERİ KAYINVALİDESİNİN ÜZERİNE DEVRETTİĞİ İDDİASI 
Umut Taşdelen ise olayın dolandırıcılık olduğunu ve şikayetlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Burada çok ciddi şekilde dolandırıcılık söz konusu. Bayraktar yaklaşık 4550 daireyi kayınvalidesinin üzerine devrediyor. Ben de dahil olmak üzere müteahhide güvenerek tapusunu almamıştık. Tapusu alınmayan dairelerin tamamını kayınvalidesine devrediyor. Birlikte bunu planladıkları gözüküyor. Hiçbir şekilde kayınvalidesiyle de görüşemedik. Avukatı aracılığıyla görüştüğümüzde daireyi bizlerin bitirmek istediğini ilettik. Onla da bir neticeye varamadık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Daire sahiplerinin parasının çoğunu ödemişti. Borcun yüzde 90'ı tamamlanmıştı, ancak burada binanın yüzde 20'si ancak tamamlanmış. 6 milyon lira bir para dolandırıldık yani. Sürekli şehir dışında ve telefonlara bakmıyor. Mesajla geri dönüyor" diye konuştu. 
İDDİALARA CEVAP VERDİ 
İddialara cevap veren Ragıp Bayraktar ise şirketinin ekonomik olarak zor duruma düştüğünü söyledi. Daireleri hak sahiplerine teslim etmek için hukuki süreç başlattığını ifade eden Bayraktar, "Şirketin şu anda yapabilirliği yok. Daire sahipleriyle, inşaatın tamamlaması için anlaşmak amacıyla toplantıya katıldık. Daire sahiplerinden alacak da var, satılacak daireler de var. Bununla ilgili uzlaşma yoluna gittik aslında. Süreç şu anda daire sahibi olanların dairelerini üzerlerine devredebilmek için ben de hukuki süreç başlattım. Onları teslim etmeye çalışıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-23 09:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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