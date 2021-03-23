Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil kesiminde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-23 12:04:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.