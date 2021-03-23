En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kozlu İlçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına balıkçıları da vurdu.Balıkçılar, tekneleriyle denize açılamayarak Kozlu Limanına demir attı.

Kozlu limanında fırtınanın dinmesini bekleyen balıkçılar, fırtınanın dinmesiyle ağlarını denize atacak. Öte yandan Balıkçılar soğuk ve yağışlı hava nedeniyle denizde balığın bol olacağını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.