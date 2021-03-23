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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaycumalı öğrenciler tabletlerine kavuştu

İHA

Çaycumalı öğrenciler tabletlerine kavuştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı kampanyaya destekler büyüyor. İlçenin Saltukova beldesinde öğrenim gören 50 öğrenci tabletleri ile buluştu.
Yürütülen ‘Yeni Dünya’ kampanyasına gelen bağışlar, bu kez Çaycumalı çocukları sevindirdi. Kampanyaya gelen bireysel bağışlar sayesinde temin edilen tablet bilgisayarlar, Saltukova İlkokulu’nda okuyan 50 çocuğa dağıtıldı. Tabletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan bu tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere hem de Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, SosyalDuygusal Öğrenme Etkinliklerinin bulunduğu uzaktan eğitim platformuna ulaşabilecekler.
Genel Müdür Sait Tosyalı duygularını şu şekilde ifade etti, “Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalışıyoruz. Ülke olarak pandemi döneminde en az sağlık kadar önemli bir eğitim sorunu da yaşıyoruz. Çocuklarımız hem okullarından hem öğretmenlerinden ayrı kalırken, çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden de eşit fırsatlarla yararlanamıyor. Özellikle köy okullarındaki teknolojik eksiklikler, eğitimin sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Yeni Dünya Kampanyamıza destek tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

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