Zonguldak'ta kar aniden bastırdı, araçlar yolda kaldı

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı. İş çıkışı evine giderken yolda mahsur kalan sağlık memuru Bedirhan Güneş, 5 dakika içinde kar yağışının yolu beyaza bürüdüğünü söyledi.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde ise ulaşım aksadı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle karla kaplı yolu açmasının ardından araçlar ilerleyebildi. Ekipler, gece boyu kamyon ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdü.

Sağlık memuru Bedirhan Güneş kar yağışının aniden bastırmasıyla aracıyla yolda kaldığını belirterek, "Ereğli Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. İş çıkışı 5 dakika içinde Delihakkı mevkiinde mahsur kaldım. Arkadaşımı çağırdım. Karayolları ekiplerini bekledik. Onlar geldi sağ olsunlar bizi kurtardılar. Bir yandan da karın keyfini çıkarıyoruz. Biraz fotoğraf çekip evimize gideceğiz." dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-24 03:24:47



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