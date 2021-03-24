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Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi

DHA

Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi


Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan, alt yapı çalışmaları için talep ettiği 280'er lira ücreti ödemeyen 25 köylüsünü icraya verdi. Evlerine gelen icra kağıtlarıyla şaşkına dönen köylülerden İsmail Aslan, "Ben 42 yaşına kadar ne icra bilirdim ne mahkeme, ne karakol. Sağ olsun muhtarımız bize onu da yaşattı" dedi.
Ereğli´ye 40 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Fındıklı köyünün Merkez Mahallesi'nde, Haziran 2019'da muhtar Abdullah Aslan tarafından altyapı çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 hanenin kullanacağı kanalizasyon ve atık suyu kapsayan alt yapı çalışması kapsamında ilçe kaymakamlığından 6 bin 900 lira hibe alındı. Hibe ile boru ve makine tedariki yapılırken işin yapımında ise köylüler çalıştı. İşin tamamlanmasının ardından 25 kişinin evine muhtarlığın avukatı aracılığıyla icra yazısı gönderildi. Köylülere 280 lira ve bir kişinin ise 900 lira borçlu olduğu, belirtilen sürede ödeme yapmamaları durumunda icra takibi başlatılacağı ifade edildi. Köylüler, icra kağıtları karşısında neye uğradıklarını anlayamadı. Bugün kapalı olan muhtarlık önünde toplanan köylüler, ellerindeki icra kağıtlarıyla muhtar Aslan'a tepki gösterdi. Köylülerden Şaban Aslan, devletin alt yapı çalışması için köye gönderdiği hibe ve malzemelerle çalışmaların başladığını söyledi. Eksik olan malzemeleri de kendi aralarında topladıkları paralarla tamamladıklarını iddia eden Şaban Aslan, "Ek borularını da biz aldık. Ancak bunun yüzünden biz icralık olduk. Sağ olsun muhtarımız bize böyle icra kağıdı gönderdi. 280 lira benim borcum var. Haneye göre 900 liraya kadar icra kağıtları gönderildi. Bir yıl önce toplantı yaptı. Bizden 700 lira para istedi. Biz buna itiraz edince 350 lira istedi. Sonra 280 liraya düştü. Biz bunu çok diye ödemedik, sonra icra kağıdı geldi. Bunu ödeyen 4-5 kişi vardır. 25 kişiye böyle icra kağıdı geldi" dedi.
'İCRAYA DÜŞMEK BİZİ ÜZDÜ'
Köylülerden İsmail Aslan da ilçe kaymakamlığına başvurarak icra takibine itirazda bulunacaklarını söyledi. İlk defa bir muhtarın köylülerini icraya verdiğini gördüğünü söyleyen İsmail Aslan, şöyle konuştu:
"Bizim köyümüz alt yapı olarak 4 kısma ayrılıyor. Bir kısım 4 yıl önce kendi imkanlarıyla alt yapı çalışmasını yaptı. Bu 30 haneli kısmın alt yapısıydı. 750 liraya itiraz edilmiş ama azalarla bu kararı almış. 4-5 kişi vermiş ücreti. Uğraşmak istemeyen ve akrabası gibi kişiler vermiş. Ben İstanbul'da inşaatlarda çalışıyorum. 'Burada alt yapı çalışmamız olacak muhtar 750 lira para istiyor' dediler. Sonra 280'er lira istedi. Ben o parayı verdim ama makbuz almadım muhtardan. Devletin verdiği parayı hiç bize demediler. Burada azası devletin para verdiğini söyledi. Bizler mağdur olarak kaldık. Ben 42 yaşına kadar ne icra bilirdim ne mahkeme ne karakol bilirdim. Sağ olsun bize onu yaşattı. Ben köyümüzün bu duruma düşmesinden çok üzülüyorum. Bu paradan batacak halimiz yok. İcraya düşmek bizi üzdü."
MUHTAR KONUŞMAK İSTEMEDİ
Muhtar Abdullah Aslan ise hibe desteğinin alt yapı çalışmasına yetmediğini ve çalışma öncesi köylülerle yaptığı toplantıda ücret talebini ilettiğini söyledi. Alınan karar doğrultusunda ücretlerin köylülerden talep edildiğini ifade eden Aslan, konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE
2021-03-24 11:43:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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