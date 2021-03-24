Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı

Zonguldak’ta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince şehrin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor.

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler şehir genelinde devriye atarak kedi, köpek ve kuşların bulunduğu bölgelere yiyecek bırakarak hayvanların genel durumlarını da kontrol ediyor.

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