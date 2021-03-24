Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

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Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 5 kişiye ilk uyarı, 5 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 3 bin 79 resen denetim, 8 ihbar ve 480 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 5 kişiye ilk uyarı, 5 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 1 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

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