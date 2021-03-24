BEÜ’den Covid-19 tedavisine umut ışığı

Küresel salgına dönüşen korona virüs tüm dünyada ve ülke genelinde de kendini yoğun şekilde gösterirken, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde korona virüs tedavisine yönelik bilimsel çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Arş. Gör. Deniz Ceyhan’ın korona virüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada, sentezlediği yedi adet yeni bileşiğin Covid19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceğini kanıtladı.
Başarılı sonuçlanan laboratuvar çalışmasında yedi yeni antiviral bileşiği Covıd19 tedavisinde virüsün yayılımının engellenmesi ya da tamamen yok olması hedefinde bir ilaç geliştirilmesine yönelik umut vadeden bir çalışma olduğunu ortaya koydu. Sentezlenen antiviral bileşikler, korona virüsle savaşta küresel bazda yürütülen çalışmalar bağlamında Covid19’un RNA işlemesinin önünde güçlü bir inhibitör olabilmesi bakımından önem arz ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.