Fazla ilaçlardan hastanelik oldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 41 yaşındaki adam aldığı fazla ilaçlardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay; saat 12:40 sularında ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre T. E. (41) aldığı fazla ilaçlardan zehirlendi. T. E.’nin fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T. E.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.