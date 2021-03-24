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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal’dan seçim açıklaması

İHA

Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal’dan seçim açıklaması

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı olarak göreve başlayan Süleyman Baysal, dernek başkanlığı seçimlerine siyaset girdiğini iddia edenlerin gündemde kalmak istediklerini belirtti.
Çaycuma Kültür Merkezinde yapılan Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi’nde yapılan Muhtarlar Derneği seçimini Süleyman Baysal kazandı. Bir önceki dernek başkanı Ekrem Çelen’in seçime siyasetin karıştığını söylemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Baysal, “Çaycumalı değerli muhtarlarımızın teveccühü ile dernek başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Oldukça demokratik bir ortamda barış ve huzur içinde gerçekleşen seçimler sonrasında bazı kişi ve kişiler yazılı basının bazı temsilcileri aracılığı ile seçimlere uzaktan yakından bağlantısı olmayan bazı yöneticilerimizin seçimlerimizin başarısını karalama kampanyası başlattıklarını üzülerek takip etmekteyim” dedi.
Seçimlere siyasetin karıştığını söyleyenlerin gündemde kalmak için bunu yaptıklarını belirten Baysal, “Sözüm ona ‘siyaset karıştı’ iddiası ile gündeme gelmeye çalışanları bu iddialarının ispat etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde kendileri yalancı, nifakçı ve demokrasi düşmanı durumunda kalacaklardır. Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak tek amacımız, bir önceki yönetimden devraldığımız bu bayrağı daha büyük hizmetler yaparak halkımızın hizmetkarı olmaktır. Yapılan hiçbir dedikodu, atılan çamur ve iftiralar bizi yolumuzdan, amaçlarımızdan ve hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. Bizi destekleyen yada desteklemeyen tüm muhtarlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunarken, hizmetlerimizin 116 muhtarımızla birlikte hiçbir ayırım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içinde en adil bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

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