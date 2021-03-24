Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle heyelan oldu Terminale düşen kaya parçaları korkuttu

Zonguldak'ta sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 100.Terminalinde ufak çaplı heyelan meydana geldi. Şans eseri heyelanda can kaybı olmazken, terminalde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle terminalin arka cephesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında kopan kaya parçaları terminalin içerisine düştü. Şans eseri heyelanda can kaybı olmazken terminalde maddi hasar meydana geldi. Ardından belediye ekipleri hemen olay yerine gelerek terminalde temizleme çalışması yaptı. Öte yandan Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz terminale gelerek inceleme yaptı.

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, yağış nedeniyle toprağın gevşeyerek heyelan olduğunu söyleyerek, ''Garnizon Komutanlığının alt tarafında Terminale bakan tarafından heyelan oluştu. heyelanın oluşmasıyla birlikte ekiplerimiz hemen geldiler temizlik çalışması yapıyorlar. Temizlik çalışmasından ekiplerimiz gerekli önlemleri alarak çalışmalarını yapacaklar. 2016 yılında da bir heyelan oldu. Yağış nedeniyle toprak gevşemiş heyelan oluşmuş. Terminalde ufak çaplı bir hasar var. Onu da en kısa sürede halledeceğiz" diye konuştu.

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