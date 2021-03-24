2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Uşak Spor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Uşak Spor'u 10 yendi.
Stat: Devrek
Hakemler: Alper Akarsu xx, Mahmet Dura xx, Bura Can Semercioğlu xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Muhammet xx, Hakan xx, Yılmaz xx, İlker xx, Rıdvan x (Berkan dk. 71 x), Enes xx, Aykut Emre xx, Emre x (Ahmet Hakan dk. 81 x), İhsan Fukan x (Hüseyin dk. 90+2 ?), Haluk xxx (Oktay dk. 90+2 ?)
Uşak Spor: Ersin xx, Levent xx, Alpay xx, Samet xx, İsmet xx, Mert xx, Resul x (İbrahim dk. 84 ?), Mehmet xx, Kadir x (Noyan dk. 64 x), Serhat xx, Mehmet Gürkan xx
Gol: (Haluk dk. 86) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: (Hakan) (Zonguldak Kömürspor), (Alpay) (Uşak Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.