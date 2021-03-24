Zonguldak Kömürspor - Utaş Uşakspor: 1-0

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)-STAT: Devrek

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Mehmet Dura(xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) Muhammet (x), Hakan (xx), Yılmaz (xx), İlker (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 70 Berkan x), Enes (xx), Aykut Emre (xx), Emre (x) (Dk.81 Ahmet Hakan), Furkan (xx)(Dk. 90 Hüseyin), Haluk (xxx)(Dk. 90 Oktay)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x)Levent (xx), Alpay (xx), Samet (xx), İsmet (xx), Mert (x), Resul (xx) (Dk. 85 İbrahim), Mehmet (xx), Kadir (x)(Dk. 63 Noyan x), Serhat (xx), Gürkan (x)

GOLLER: Dk. 87 Haluk (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Furkan (Zonguldak Kömürspor) Alpay (Utaş Uşakspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Utaş Uşakspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 87´nci dakikada Haluk kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-24 17:51:55



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