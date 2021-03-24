Zonguldak Kömürspor - Utaş Uşakspor: 1-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)-STAT: Devrek
HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Mehmet Dura(xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) Muhammet (x), Hakan (xx), Yılmaz (xx), İlker (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 70 Berkan x), Enes (xx), Aykut Emre (xx), Emre (x) (Dk.81 Ahmet Hakan), Furkan (xx)(Dk. 90 Hüseyin), Haluk (xxx)(Dk. 90 Oktay)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x)Levent (xx), Alpay (xx), Samet (xx), İsmet (xx), Mert (x), Resul (xx) (Dk. 85 İbrahim), Mehmet (xx), Kadir (x)(Dk. 63 Noyan x), Serhat (xx), Gürkan (x)
GOLLER: Dk. 87 Haluk (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Furkan (Zonguldak Kömürspor) Alpay (Utaş Uşakspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Utaş Uşakspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 87´nci dakikada Haluk kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-24 17:51:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.