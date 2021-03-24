Yaşlıların hayır duasını aldılar

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Yaşlılara Saygı Haftası boyunca ilçe genelinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı; 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda, hafta boyunca ilçe genelindeki yaşlıları ziyaret etti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından organize edilen program çerçevesinde, pandemi kurallarına uygun bir şekilde çok sayıda yaşlı ziyaret edilerek hayır duaları alındı.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde; üzerinde ‘Ya Rabbi! Yaşlılara her daim hürmet etmeyi lütfet. Bizlere yaşlandığımızda, bize hürmet edecek gençler halket’ duası bulunan maske dağıtılarak, Kadın Kolları tarafından hazırlanan keklerden ikram edildi. Yaşlı vatandaşlar ve yakınları da Başkan Bozkurt ve beraberindeki partililerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Bozkurt, “Yaşlılarımız; milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köklü çınarlarımızdır. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak, başımızın tacı, elleri öpülesi kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutluyoruz. Bizler, büyüklerimizi sadece bu hafta dolayısıyla değil sürekli ziyaret ederek, öğüt ve tavsiyeleri ile hayır dualarını almaya devam edeceğiz” dedi.

Bozkurt, ayrıca, ziyaretlerde yaşlılara ikram edilen kekleri hazırlayan Kadın Kollarına da teşekkür ederek, “Sevgilerini katarak elleriyle yaptıkları kekleri büyüklerimize ulaştırmaya vesile olan Kadın Kollarımıza teşekkür” ediyorum” dedi.

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