Milli Eğitim iki alanda akredite oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim iki alanda akredite oldu

İHA

Milli Eğitim iki alanda akredite oldu

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Eğitimi" ve "Mesleki Eğitim" alanlarında akredite oldu.
Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.
Türkiye geneli sunulan 240 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınırken ve bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Eğitimi" ve "Mesleki Eğitim" olmak üzere 2 alanda Erasmus Akreditasyonuna hak kazandı. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gelecek 7 yıl için akredite edildi.
Erasmus Akreditasyonu, okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine gitmek isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan Erasmus Akreditasyon başvurusunun önemli bir parçasıdır. Kurum/kuruluşlar akreditasyon başvurusunda bulunduklarında, sunmuş oldukları detaylı Erasmus Planı çerçevesinde uygunluk, hedefler, faaliyetler ve yönetim kapasitesi açılarından değerlendirilecektir. Akreditasyon almaya hak kazanan kurum/kuruluşlar Erasmus kalite standartlarına uyulması koşuluyla, 20212027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde edebileceklerdir.
Bu hibeyle ilgili kurum/kuruluşlar, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla, mesleki eğitim almakta olan öğrencilerini ve çalışanlarını ve bu iki grubun mesleki eğitiminden sorumlu personelini, faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar işletmede beceri eğitimi ve staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri yarışmaları, öğretmenlik, eğitmenlik ve usta öğreticilik görevlendirmeleri vb. faaliyetler için Program üyesi ülkeler ile bazı durumlarda diğer ortak ülkelere gönderebilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,”20202027 yıllarını kapsayan akreditasyon programı kapsamında Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okul Eğitimi" ve "Mesleki Eğitim" 2 alanda akredite olmasının Zonguldak adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek; “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programları ile yurt dışına gidebilecek; öğrencilerimiz dil eğitimleri alabilecek, öğrencilerimiz yurt dışında staj yapabilecekler, proje kazanımlarını ilimizdeki okullarımıza deneyim paylaşımı yoluyla aktarabileceklerini ifade ederek, akreditasyon başvuru sürecinde ve bundan sonraki çalışmalarımızın başarılı yönetilmesinde emek veren tüm ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin mutlu çocuklar, güçlü Türkiye idealine katkı sunacağından şüphem yok. İlimize ve tüm paydaşlara hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlıların hayır duasını aldılar
YEREL HABERLER Yaşlıların hayır duasını aldılar
Zonguldak Kömürspor - Utaş Uşakspor: 1-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Utaş Uşakspor: 1-0
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Uşak Spor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Uşak Spor: 0
Kayhan; "İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik"
YEREL HABERLER Kayhan; "İstavritin 40-50 liraya satıldığını ...
Gümeli yayla yolu ilk kez asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Gümeli yayla yolu ilk kez asfaltlanıyor
Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle heyelan oldu Terminale düşen kaya parçaları korkuttu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle heyelan ...
Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal’dan seçim açıklaması
YEREL HABERLER Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal’dan seçim açıklaması
Fazla ilaçlardan hastanelik oldu
YEREL HABERLER Fazla ilaçlardan hastanelik oldu
Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi(2)
YEREL HABERLER Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya ...
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
BEÜ’den Covid-19 tedavisine umut ışığı
YEREL HABERLER BEÜ’den Covid-19 tedavisine umut ışığı
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
YEREL HABERLER İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek ...
Güler Sav göz yaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı
YEREL HABERLER Güler Sav göz yaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu Uzun Mehmet Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu Uzun Mehmet ...
Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı
YEREL HABERLER Zonguldak Emniyet'i sokaktaki canları unutmadı
Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi
YEREL HABERLER Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi
Zonguldak'ta yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yağan kar kartpostallık manzaralar ...
Zonguldak'ta kar aniden bastırdı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar aniden bastırdı, araçlar yolda kaldı
Zonguldak-Ereğli karayolunda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Zonguldak-Ereğli karayolunda yoğun kar yağışı
İki taraf arasında baltalı kavgaya polis müdahalesi
YEREL HABERLER İki taraf arasında baltalı kavgaya polis müdahalesi
Erdoğan yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Erdoğan yeniden başkan seçildi