Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Kolon kanseri, erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. 67 DD 591 plakalı Opel marka aracın sürücüsü Yüksel K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Kazada araç sürücüsü Yüksel K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracı tekerleklerinin üzerine çevirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.