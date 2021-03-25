Ticaret ve Sanayi Odası dezenfekte edildi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmet binasında, mesai bitiminde ilaçlama yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı belirli zamanlarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışması kapsamında hizmet binasındaki tüm alanlar ilaçlanarak olası tüm hastalıklara karşı dezenfekte edildi.

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