Hayvanat bahçesinden çaldığı alageyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasının hayvanat bahçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra keserek yediği iddiasıyla tutuklanan Murat Benli'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 61 bin 370 lira para cezası kesildi.

İlçedeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği 22 Şubat gecesi kaçırıp, tüfekli vurduktan sonra köy evinde yediği belirlenen Murat Benli ve yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Celal Adıbay'ın tutuklanmasının ardından, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edildi. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ifadesinde alageyiği vurduğunu itiraf eden Murat Benli'ye korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira para cezası kesti. Benli'ye ayrıca yasak günde avlanma nedeniyle bin 370 lira ceza uygulandı. Toplam 61 bin 370 liralık cezanın, cezaevinde bulunan Benli'ye tebliğ edileceği öğrenildi. Celal Adıbay hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-25 19:15:41



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