Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu. Sisle birlikte bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kapanan karayolu, ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmaları ile açık tutulmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. ZonguldakEreğli karayolunda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Terzi köyü yol ayrımı mevkisi ve Kandilli mevkisindeki rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları ekipleri kapanan yolları aralıklarla tuzlama ve küreme yöntemiyle açık tutmaya çalıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.