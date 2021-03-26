Kompozisyon dalında Türkiye birinci oldu

Çanakkale Savaşları’nın 106. yıldönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen yarışmada, Zonguldak Alaplı Kasımlı Ortaokulu’dan Medine Gül Türkiye 1.si birinci oldu.

Çanakkale Savaşları’nın 106. yıldönümü anma törenleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında kompozisyon dalında birinci olan Kasımlı Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Medine Gül Çelikgöz “Koca Çınarın Seslenişi” isimli eseriyle, 4 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Çanakkale Savaşları’nın 106. yıldönümü anma törenleri ana başlığından hareketle öğrencilerin; Çanakkale Savaşı’nın dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini sosyal, kültürel ve tarihi önemini, ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşünceleri ile geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında kurduğu bağı, gözlemlerini vb. yansıtan resim, şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye giren Medine Gül Çelikgöz ‘Koca Çınarın Seslenişi” adlı kompozisyonuyla Zonguldak ilini Türkiye’de temsil eden öğrenci Türkiye 1.si birinci oldu.

Okul Müdürü Bahattin Duman, öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kasımlı Okulumuz başarıdan başarıya göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Öğrencimiz Medine Gül Çelikgöz’ü tebrik eder, başta Türkçe öğretmeni Demet Çoban olmak üzere emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim” dedi.

Yarışmada Türkiye 1.si birincisi olarak okuluna bu ödülle dönmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kendisini bu kulvarda yönlendiren, destekleyen ve emek veren öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür etti.

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