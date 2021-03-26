Muhtarlardan örnek davranış

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde muhtarlık yapan Gökhan Tetik ve Rıfat Demirkesen topladıkları bağış ile hastaneye solunum cihazı aldılar.



İlçenin Saltukova mahalle muhtarı Gökhan Tetik ve Kışla köyü muhtarı olan Rıfat Demirkesen, hayır severlerden destek toplayarak değeri 30 bin TL civarında 1 adet basıçlı solunum cihazı ve 2 adet oksijen tüpü ve bunlara ait ekipmanlar ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne bağışta bulundu.



Muhtar Gökhan Tetik, korona virüs salgınında hastanede yoğun bakımda yatan hastalar için kullanılan solunum cihazlarının önemini belirterek, "Mahalle sakinimiz rahmetli Celal Ünlütük için hayırsever vatandaşlarımızın büyük destekleri ile alınan basınçlı solunum cihazı ve 2 adet oksijen tüpünü bölge halkının hizmetinde kullanılması için, Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Murat İleri ve Hastane Müdür Yardımcısı Ercan Akar eşliğinde hastanemize envanterine teslim ettik. Bu cihazların alınmasında desteği olan Kışla Köyü Muhtarı Rıfat Demirkesen ve bağış yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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