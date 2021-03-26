Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü

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Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kurulan portatif vinçin ağırlığına dayanamayan balkon duvarı, inşaat işçisi Dikran Toprak´ın (53) üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2´nci katında meydana geldi. İddiaya göre dairede yapılacak tadilat için balkona portatif vinç kuruldu. Ancak balkon duvarının bir bölümü inşaat işçisi Dikran Toprak'ın üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Toprak´ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-26 17:44:35



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