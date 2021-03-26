Bahçede baygın bulundu

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, evinin bahçesinde baygın bulunan bir kişi, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Erdem U. (61), evinin bahçesinde komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Erdem U. ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Erdem U. için hastaneye girişinde kalp masajı yapılırken, hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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