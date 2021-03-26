Başkam Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen ve “temize çıkma” anlamını taşıyan Beraat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında, “Rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz bir Berat Kandiline daha millet olarak ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi bizlere gündelik hayatın akışı içerisinde varlığımızı yeniden gözden geçirme, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme ümitsizlikten kurtulma ve geleceğe ümitle bakma imkanları sunan bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Yüce Rabbimizin rahmetinden af ve mağfiret dilenilen barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, umut, huzur ve bir müjde gecesi olan Berat gecesinin feyzi ve bereketinden istifade edilmesi dileklerimle, tüm halkımızın ve İslâm aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, insanımızın mübarek Ramazan ayına arınmış gönüllerle kavuşmayı nasip etmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi

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