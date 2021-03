40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı Zonguldak'ta korkutan dakikalar

Zonguldak'ta 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu mevkisinde heyelan meydana geldi. Her iki güzergah trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ZonguldakKozlu Sahil Yolu Polisevi kavşağında meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle karayolunun kenarındaki kayalık alandan kaya parçaları ana yola düştü. Korku dolu anların yaşandığı olay sırasında şans eseri can kaybı yaşanmazken polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Her iki güzergahta da yolun kapatılmasının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kilometrelerce uzun araç kuyruğunun oluştuğu olayda bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak trafiğe açıldı.

