Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni

İHA

Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Hakk’ın Sesi Mehmet Akif adlı ödül töreni düzenlendi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kızılay Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” adlı ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödül yağdı.
Atatürk Kültür Merkezinde Ortaokullar ve Liseler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllere layık görüldüler. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa,” Kızılay şenlendirme projeleri kapsamında, İlk andan beri insanımıza yönelik kültürel faaliyetler yapmayı düşündük. Ancak Planladığımız birçok projeyi, Covid19 salgın hastalığının bitiğini görmeyi hayal ettiğimiz ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.
TBMM İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabul edilmesinin 100. Yılı olması münasebetiyle 2021 yılını İstiklal Marşı olarak ilan etti. Bizde yılın ruhunu uygun olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizi de kapsayan bir program için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişare yaptık. Devrek Kızılay olarak hazırlamış olduğumuz 'İstiklal Marşının kabulü konulu' şenlendirme projemiz Tük Kızılay tarafından, uygun görülerek onaylandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hazırladığımız protokol çerçevesinde ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında “Hakkın Sesi Mehmet Akif” temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenledik. Kaybedeni olmayan bir yarışma bu, katılan her öğrencimiz kazandı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün oluşturduğu jüri üyeleri büyük bir titizlikle seçtiği üç dalda, ilk üçe giren toplam dokuz esere birincilere 750, ikincilere 500 üçüncülere 400 TL ödüllerini huzurlarınızda takdim edeceğiz. Aslında dereceye giren öğrencilerimizi, yarışmanın ödülü olarak 18 Mart Çanakkale savaşlarının yıldönümünde Çanakkale’ye götürmeyi planlamıştık. Ancak pandemi vesilesi ile bunu yapamadık ve ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık maalesef. Devrek Türk Kızılay ailesi adına bu yarışmaya eserleri ile katılan gençlerimizi, dereceye girenleri, ailelerini, emek verip gençlerimizi yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerini tebrik ediyorum. Büyük bir titizlikle yarışmaya katılan eserlerden dereceye girmeye hak kazanan eserleri seçen jüri üyelerine ve teklifi götürdüğümüz ilk anda duyduğumuz heyecanı duyan, bizleri motive eden ve her aşamada bizlere destek olan Mili Eğitim Müdürümüz Ercan Kahya hocamıza teşekkür ediyorum. Program koordinatörümüz Devrek Kızılay Yönetim kurulu üyemiz Siyami Akpınar’a, Ve en özel teşekkürü ise, işlerinden, online katılmak zorunda oldukları eğitimlerinden, dinlenme saatlerinden, hatta çocuklarından, ailelerinden fedakârlık ederek hiçbir ücret almadan gece gündüz demeden iyilik yolunda mütemadiyen koşan/çalışan tek amaçları muhtacın duası ve “Allah'ın rızası ” olan Devrek Kızılay Gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Al kanlarıyla şu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları cennet olsun, Ruhları Şad olsun. Vatan Sağ olsun. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın” diye konuştu.
Düzenlenen ödül törenine; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasını görmeye giden adam 2 saat köy yolunda mahsur kaldı Kara saplanan aracı köylüler kurtardı
YEREL HABERLER Babasını görmeye giden adam 2 saat köy yolunda mahsur ...
Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
YEREL HABERLER Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı Zonguldak'ta korkutan dakikalar
YEREL HABERLER 40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe ...
Başkam Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkam Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Bahçede baygın bulundu
YEREL HABERLER Bahçede baygın bulundu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
YEREL HABERLER Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
Muhtarlardan örnek davranış
YEREL HABERLER Muhtarlardan örnek davranış
Balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Ece, "Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni olmayacaktır"
YEREL HABERLER Ece, "Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni ...
Türkiye birincisi Cemre Su, Başkan Tekin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Cemre Su, Başkan Tekin’i ziyaret ...
Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar oldu; trafik aksadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar ...
Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku
Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon"
YEREL HABERLER Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon"
Kompozisyon dalında Türkiye birinci oldu
YEREL HABERLER Kompozisyon dalında Türkiye birinci oldu
Kaymakam Coşgun, kurumları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Coşgun, kurumları ziyaret etti
Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik hastalıkların yaygınlığı arttı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik ...
İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı
YEREL HABERLER İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı
Ereğli’de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Ereğli’de kumar operasyonu
Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar ...
Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı
Asker uğurlamasında korona virüse davetiye çıkardılar
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında korona virüse davetiye çıkardılar