Evcil hayvanlar için mikroçip zorunlu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evcil hayvanlar için mikroçip zorunlu oldu

İHA

Evcil hayvanlar için mikroçip zorunlu oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evcil hayvanlara deri altı mikroçip uygulaması getirildi. Böylece Kimlik bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.
Sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması başladı. Bu uygulamayla hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek.
Uygulamanın kaybolan hayvanlar için kolay takibi konusunda kolaylık olacağını ifade eden Veteriner Hekim Nesimi İlik, evcil hayvan sahiplerine tavsiyede bulundu. İlik açıklamasında, “Yeni gelen genelgede kedi ve köpeklerde mikroçip ve pasaport uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Köpeklerimizde 1 Ocak 2021, kedilerimizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulamanın asıl amacı sahiplenen kedi köpeklerin sonradan sokağa bırakıldığında kontrollü olarak takibi amaçlanmıştır. Bu uygulamanın bir başka avantajı da kaybolan kedi köpeklerimizin barkod okuyucu ile okuttuğumuzda mikroçiplerde kolayca adresinin bulunması ve kime ait olduğu bulunduğu kolaylıkla sağlanacaktır. Bu uygulama biyomateryal ile gerçekleştiriliyor. Biyomateryal boyun bölgesine yerleştirildiğinde çok kolayca senelerce kalabiliyor. Ve böylelikle hayvanlarımızda kaybolduğunda bulunması kolaylıkla sağlanabiliyor. Bu uygulamayı biz veterinerler olarak tavsiye ediyoruz. Hayvan sahiplerinin bu mikroçip uygulamasını yaptırmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı
YEREL HABERLER ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı
Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatro sahnesinde anlattılar
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatro sahnesinde ...
Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni
YEREL HABERLER Devrek Kızılay Şubesinden ödül töreni
Babasını görmeye giden adam 2 saat köy yolunda mahsur kaldı Kara saplanan aracı köylüler kurtardı
YEREL HABERLER Babasını görmeye giden adam 2 saat köy yolunda mahsur ...
Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
YEREL HABERLER Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı Zonguldak'ta korkutan dakikalar
YEREL HABERLER 40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe ...
Başkam Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkam Bozkurt’tan Berat Kandili mesajı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Bahçede baygın bulundu
YEREL HABERLER Bahçede baygın bulundu
Zonguldak'ta heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta heyelan korkuttu
Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
YEREL HABERLER Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
Muhtarlardan örnek davranış
YEREL HABERLER Muhtarlardan örnek davranış
Balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Ece, "Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni olmayacaktır"
YEREL HABERLER Ece, "Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni ...
Türkiye birincisi Cemre Su, Başkan Tekin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Cemre Su, Başkan Tekin’i ziyaret ...
Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar oldu; trafik aksadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar ...
Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku
Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon"
YEREL HABERLER Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon"
Kompozisyon dalında Türkiye birinci oldu
YEREL HABERLER Kompozisyon dalında Türkiye birinci oldu
Kaymakam Coşgun, kurumları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Coşgun, kurumları ziyaret etti
Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik hastalıkların yaygınlığı arttı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik ...
İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı
YEREL HABERLER İnternet kablosu ve evden eşya çalan çocuk yakalandı
Ereğli’de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Ereğli’de kumar operasyonu