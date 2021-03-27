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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

İHA

Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 1026 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddimanevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan koordineyle, istekli olan öğrencilere 10 26 Mart tarihleri arasında il genelinde toplamda 6 bin 279 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

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