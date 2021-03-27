Vatandaşlara lokma dağıtıldı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, ilçe merkezinde vatandaşlara lokma ikram ederek Berat Kandilini kutladı.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları ile Gençlik Kolları Yöneticileri ve partililerle birlikte; Cumartesi Pazarı mevkiinde stant kurarak, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundular. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve partililer, zaman zaman vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini de dinlediler. AK Parti İlçe Teşkilatı’nın yaptığı etkinlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, etkinlik esnasında yaptığı açıklamada, Berat Kandilinin tüm İslam âlemine hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak; “11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamıza az bir zaman kala idrak ettiğimiz mübarek Berat Kandili vesilesiyle halkımıza lokma ikram ederek kandilimizin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ettik. Mübarek kandil gecesinin tüm İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun” dedi.

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