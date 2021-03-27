Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

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Cüneyt ÖZFİDAN/ KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Şendoğan Gegekcik (22), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ocak içerisinde üretilen kömürün nakliyesi sırasında işçilerden Şendoğan Gegekcik, vagonların arasına sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Gegekcik, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gegekcik, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan maden işçisi Gegekcik´in tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2021-03-27 19:48:14



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