Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

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Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir maden ocağında meydana geldi. Kömür nakliyatı yapıldığı sırada 22 yaşındaki maden işçisi Şendoğan Gegekcik vagonların arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan işçi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. İşçinin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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