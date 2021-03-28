BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı

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Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) Çaycuma Şube Başkalığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Çaycuma Seka Sosyal tesislerinde gerçekleşen BAKTRAD Çaycuma Şubesi Genel Kurul toplantısı divan başkanlığında gündem maddelerinin okunmasının ardından toplantıya devam edildi. Genel Kurul sonunda yönetim şu şekilde oluştu; "Başkan Yüksel Gülşen olurken yönetim kurulu üyeleri Serkan Kınıcı, Orkun Demir, Bayram Tıska, Onur Gemici."

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