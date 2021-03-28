Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Perşembe Beldesinde durdurulan, içerisinde M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; (2) gr kubar esrar ve (1) adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahıslar hakkında Sokağa Çıkma Yasağına uymadıklarından idari yaptırım uygulanmak amacıyla tutanak tutuldu.

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