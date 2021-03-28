TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 24. hafta erteleme maçında Sancaktepe'yi konuk eden Zonguldak Kömürspor, rakibi ile 11 berabere kaldı.



Stat: Devrek

Hakemler: Hasan Avcı xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Muratcan Ilgaz xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Muhammet xx, Yılmaz x (Tezcan dk. 60 x), Emre xx, Haluk x (Berkan dk. 90 ?), Hakan xx, İlker xx, Aykut Emre xx, Enes xx, Rıdvan x (Oktay dk. 60 x), İhsan Furkan x (Ahmet Hakan dk. 66 x)

Sancaktepe Futbol Kulübü: İhsan Turgut xx, Berkay xx, Semih xx, Kaan x (Ahmet Abdullah dk. 46 x), Muhammed xx, Şamil xx, Emrah xx, Bilal x (Ulaş dk. 85 ?), Uğur xx, Emre xx, Anıl x (Yavuz Selim dk. 46 x)

Goller: (Uğur dk. 30) (Sancaktepe), (Emre dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı kart: Muhammet (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)

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