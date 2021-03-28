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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK: 1-1

DHA

Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK: 1-1


Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)STAT: Devrek
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Murat Can Ilgaz (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Muhammet (xx), Emre (xx) Yılmaz (x)(Dk.60 Tezcan x), Haluk (xx)(Dk.90 Berkan), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Enes (xx), Rıdvan (xx)(Dk.90 Oktay), Furkan (xx)(Dk.66 Ahmet Hakan x)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: İhsan (xx)-Berkay (xx), Semih (xx), Kaan (xx) (Dk.46 Yavuz Selim x), Muhammed (xx)(Dk.90 Doğan), Şamil (xx), Emrah (xx), Bilal (xx) (Dk.85 Ulaş), Uğur (xx), Emre (xx), Anıl (xx)(Dk.46 Ahmet Abdullah x)
GOLLER: Dk. 30 Uğur (Sancaktepe Futbol Kulübü) Dk. 60 Emre (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Muhammet (Zonguldak Kömürspor) 
SARI KARTLAR: Haluk (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-28 19:16:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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