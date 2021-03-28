Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)STAT: Devrek
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Murat Can Ilgaz (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Muhammet (xx), Emre (xx) Yılmaz (x)(Dk.60 Tezcan x), Haluk (xx)(Dk.90 Berkan), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Enes (xx), Rıdvan (xx)(Dk.90 Oktay), Furkan (xx)(Dk.66 Ahmet Hakan x)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: İhsan (xx)-Berkay (xx), Semih (xx), Kaan (xx) (Dk.46 Yavuz Selim x), Muhammed (xx)(Dk.90 Doğan), Şamil (xx), Emrah (xx), Bilal (xx) (Dk.85 Ulaş), Uğur (xx), Emre (xx), Anıl (xx)(Dk.46 Ahmet Abdullah x)
GOLLER: Dk. 30 Uğur (Sancaktepe Futbol Kulübü) Dk. 60 Emre (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Muhammet (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Haluk (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-28 19:16:54
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