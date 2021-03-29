Sokağa çıkma yasağına alkol aldılar ceza yediler

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkol alan 6 kişiye 10 bin 524 TL ceza kesildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Muharremler köyünde sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alan 6 kişi yakalandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından önleyici hizmet devriyesi esnasında yapılan kontrollerde T. K. (39), M. A. (22 ), B. Ç. (41), E. K. (39 ), K. K. (34) ve E. K. (26) isimli 6 şahsın topluca alkol aldıkları ve pandemi kuralını ihlal ettikleri tespit edildi. Şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başı 427 TL olmak üzere 2 bin 562 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 427 TL olmak üzere 2 bin 562 TL ve maske kuralını ihlal etmekten kişi başı 900 TL olmak üzere 5 bin 400 TL, şahıslara toplamda 10 bin 524 TL cezai işlem uygulandı.

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