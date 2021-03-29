14 proje Zonguldak adına Ankara bölge finalinde yarıştı

Zonguldak’tan 14 proje Ankara bölge finalinde yarıştı.

TÜBİTAK 2204 A 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ön değerlendirme aşaması sonuçlanarak Zonguldak’tan 2019/ 2020 eğitim öğretim yılında 3 proje Ankara Bölge sergisine davet edilirken bu yıl 2020/ 2021 eğitim öğretim yılında proje başvuruları, ilgili jüriler tarafından ön değerlendirmeleri yapılmış ve 14 Proje Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına proje sahipleri belirlenerek Ankara Bölge sergisine davet edilmişti.

52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ankara Bölge Aşaması proje değerlendirmeleri 25 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Ankara bölge aşaması değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan projeler 2428 Mayıs tarihlerinde Türkiye final sergisine davet edilecekler.

TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlıyor.

Yarışma, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenleniyor.

Türkiye genelinde 12 bölgede yapılan yarışma her bölge için bir il, merkez olarak seçildi. Zonguldak’tan müracatı yapılan projeler Ankara bölgesinde değerlendiriliyor.

Her bölgenin il merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından yarışmalardan sorumlu Bölge Koordinatörü ve Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendiriliyor.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; 2019/ 2020 eğitim öğretim yılında bölge sergisine davet edilen proje sayısının 3 iken 2020/ 2021 eğitim öğretim yılında 14 projenin Ankara Bölge finallerinde Zonguldak’ı temsil ettiğini belirterek bölge sergisine kalan projelerdeki bu artışın Zonguldak adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tosun, Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak profilde öğrencilerin yetiştirilebilmesi için, bilim temelli, milli teknoloji hamlesine katkı sunacak,2023 MEB Vizyon belgesinde yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda; problem çözme becerisi gelişmiş, düşünen, araştıran, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesi açısından öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri projelerde görev almalarını önemsediklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Zonguldak’ta öğrencilerin potansiyellerini geliştirecek çok fazla proje üretilebileceğini belirterek; projelerin müracat aşamasında, proje yönetim sürecinde öğrencilere rehberlik eden okul yöneticilerine, branşalan öğretmenlerine, projelerde görev alan öğrencilere, destek olan öğrenci velilerine, projelerin hazırlık aşamasında iş birliği yapan tüm kurumların temsilcilerine, TÜBİTAK’a teşekkür etti.

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