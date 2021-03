Kdz. Ereğli TSO’dan Erdemir’e karşı eylem hazırlığı “Engelli istihdam etmemek için yılda 4 milyon TL ceza ödüyor”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçede faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) nakliye sektörünü zor duruma sokacak karar alması durumunda demokratik eylemler yapacaklarını ifade etti.



Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Vekilleri Tasin Tanyıldız, Ahmet Türk, yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan ve Kadir Çaygeç ile birlikte TSO hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Pandemi sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Keleş, başta sanayi olmak üzere bir çok iş yerinde üretimin durmaması için kaymakamlıkta birlikte ortak çalışarak hizmet verdiklerini söyledi. TSO üyesi kapanan iş yerlerinde çalışanların ailelerine toplamda 2 bin koli gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Keleş, uzaktan eğitim gören 120 öğrenciye de tablet desteği verdiklerini açıkladı.



Keleş “Gerçekten eylemlere başlayacağız”

Kdz. Ereğli ilçesinde kurulan Erbirlik Kooperatifi’nin dönemin TSO yönetimi ve Erdemir’in desteği ile nakliye sektöründe önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Keleş, ancak Erdemir’in son dönemlerde ortaya koymaya çalıştığı uygulamalar ile sıkıntıya girilebileceğini söyledi. Ereğli nakliyecisinin sıkıntıya gireceği uygulamaların hayata geçirilmesi durumunda TSO olarak demokratik eylemler yapmaktan çekinmeyeceklerini belirten Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Son yıllarda sac tüccarlarımız ve nakliyecilerimiz tarihinin en iyi günlerini geçirdiler ve geçirmeye de devam ediyor. Fakat son günlerde Ereğli’de ki iş huzurunu bozmak isteyen, bazı kişi ve kurumlar bu olumlu gidişata sekte vermek için yine bilindik numaralarını yapmaya başladılar; böl, parçala ve yönet. Ama bu sefer bu oyunlar tutmayacak. Nakliye sektörü demişken; Kdz. Ereğli’de yaşayan ve çalışan nakliyecilerin bir araya gelmesinde Kdz. Ereğli TSO önceki dönem başkanı Yaşar Tetiker öncü olmuştu ve buna Erdemir’de destek vermişti. Kdz. Ereğli’de ‘Erbirlik’ adı altında bir kooperatif kurulmuştu. Bu kooperatif işlerine devam etmekte. Karasu Gazi Metal işini yapmakta. Araç ve üye sayısı başladığı günden bu yana ciddi anlamda artmış vaziyette. Elinde bir iş var. Maalesef Erdemir bu devam eden işin fiyatını iyileştirmek yerine tekrar ihaleye çıkartarak ve ihalede ne kadar gariptir ki geçici teminat dahi almayarak buradaki iş huzurunu bozmak için gayret sarf etmekte. Amaç fiyatı düşürmek. Her şeyin fiyatı yüzde 50 artmışken, minimum maliyetler yüzde 2030 seviyesindeyken buradaki iş huzurunu bozmak için bir tezgahla karşı karşıyayız. Sadece bir Karasu Gazi Metal işi değildir burada yapılan iş. Baktığınız zaman orada verilecek ödün hemen hemen bitme noktasına gelen ağır tonajlı araçların tekrar hortlamasına, Ereğli’de yeniden fazla tonajın ortaya çıkmasına, fiyat düşüşüne, eko sisteme inanmış, yatırım yapmış, filosuna yeni araç katmış nakliyeci esnafımızın tekrar sıkıntılı günler geçirmesine sebebiyet verebilecektir. Bu konunun daha derinleşmeden olması gerektiği gibi devam etmesi noktasında Erdemir yetkililerinden bir beklentimiz var. Bu olmazsa, bizde bize verilen demokratik haklar neticesinde lafta değil gerçekten eylemlere başlayacağız. Bu iş öyle kolay ve çocuk oyuncağı değil.”



“Ereğli’ye taşra gözü ile bakmasınlar”

Meslek odaları ile yapılan toplantılarda Oda Başkanlarının üyelerinin talepleri doğrultusunda Erdemir’in portföyüne girerek satın almalarda önceliğin Ereğli’ye verilmesinin talep edildiğini dile getiren Keleş, Erdemir ile iş yapma kapasitesinin artırılmasını beklediklerinin altını çizdi. Keleş konuşmasında “Bunlarla ilgili olarak internette var; Erdemir’in repertuarına girme. Bunu gayet iyi biliyoruz. Gördüğümüzü anlayabilecek ve görebilecek yeteneğe sahibiz. Erdemir yöneticilerinden odanın ev sahipliğinde bir toplantı organize ederek. Bu işin Erdemir ve Ereğli ilişkilerini artırmak için ne yapılması gerektiğini ortak akılla aramaya davet ediyorum. Ereğli’yi taşra gözü ile görmeyi herkesin vazgeçmesi lazım. Kim Ereğli’deki insanları ve iş insanlarına taşralı muamelesi yapıyorsa bundan vazgeçmesi lazım. Biz kimseye pahalı mal satalım ya da tek teklif bizden alınsın diye bir gayemiz yok. Biz istiyoruz ki eşit şartlarda, hizmet ve tefariğin varsa Ereğli’den yapılması. Çünkü burada ki havayı da tozu da biz soluyoruz, bir başkası değil” dedi.



“Malzeme çıkarken az, düşerken fazla tonaj vermesinler”

Erdemir’in tüccara fiyat arttığında verilen siparişin altına, azaldığında ise verilen siparişin üzerine tonaj eklediğini belirten Başkan Keleş, bu konuda da adil olunmasını istedi. Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Demir çelik ile ilgili şöyle bir sıkıntı var, sipariş üzerine çalışılıyor. Vermiş olduğunuz siparişlerin bazıları maalesef eksik tonajla kapatılıyor ve fiyatlar arttığı için malzeme verilmiyor. Tam tersi bir durum söz konusu olsa malzeme fiyatları aşağıya gitse, şu anda 44 ton sipariş verilen bülten, 38 tonla kapatılırken, emin olun o zaman 44 tonla verilen bülten 50 ton ile kapatılır. Dolayısıyla bu konuda bir miktar hassasiyette bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımız risk almış, sipariş vermişler öyle ya da böyle her türlü riske açıklar. Baktıkları zaman sözleşmelerin altında yazıyor, “yüzde 50 eksik, yüzde 50 fazla verebilir” diye. Ama malzeme çıkarken az, verirken fazla anlamına gelmiyor.”



"Engelli istihdam etmeyerek 4 milyon lira ceza ödüyor"

Erdemir’in 85 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ancak bunu yerine getirmeyip yılda 4 milyon lira ceza ödediğini belirten Keleş, bu sorumluluğun yerine getirilmesini istedi. Keleş açıklamasında “Bir taraftan da deniz acentelerimizin sorunu çözüldü. Bu konu ile ilgili Erdemir yetkililerine teşekkür ediyoruz. Artık herkes iş yapabiliyor. Türkiye’nin her yerinde iş yapan herkes 50 kişinin üzerine çıktığında engelli istihdamı yapmak zorunda. Toplantıda dile getirmiştim Erdemir toplamda 85 engelli istihdam etmek zorunda. Fakat maalesef bu istihdamı yerine getirmediği gibi, kişi başına aylık 4 bin TL ceza ödeyerek, bu istihdamı yapmaktan kendini sakındırmaya çalışıyor. Ama cezayı ödüyor. 85 kişi aylık 4 bin liradan yılda 4 milyon lira yapar, Ereğli ekonomisi için. Cezayı ödediğiniz zaman vergi de indirim konusu yapamıyorsunuz. Ama birisini çalıştırır buna maaş verirseniz, bunu vergiden de indirim konusu yapabiliyorsunuz. Bu konuda ki görüşümüzün desteklenmesini talep ediyorum. Ereğli’de yaşayan 85 tane engelli kardeşimizin iş sahibi olmasını istiyoruz” diye konuştu.



“OYPA Personeline verilen sözler tutulsun”

Erdemir içerisinde çalışan OYPA personeline yıllardır daimi personel olacağı yönünde sözler verildiğini ancak şu ana kadar hiçbir sözün yerine getirilmediğini dile getiren Keleş sözlerini şu şekilde tamamladı; “OYPA personeli, olan arkadaşlarımız yıllardır Erdemir’e geçme niyeti içerisinde yanıp, tutuşurlar. Ağır sanayide asgari ücrete çalışmaya devam ederler. Her seçim zamanı birileri gelir bu arkadaşlara söz verir, biz size yardımcı olacağız diye. Seçim biter bu sözde gider. Ama torpiliniz varsa bunun sayısı çok değil, Erdemir’e geçersiniz. Torpili olmayan arkadaşlar ne yapacaklar, hep böyle çalışmaya devam mı edecekler? Eğer devam edeceklerse onlarda bilsinler. Kimse bize öyle böyleden bahsetmesin.”

Başkan Keleş ayrıca Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Karabük Üniversitesi’nin binalarının birçoğunu ve kentin bir çok hizmet alanının bir çoğunu yaptığını belirterek Ereğli’de de fakülte binalarının yapımını üstlenmenin Erdemir’e yakışacağını ifade etti.



Başkan Keleş toplantıda gazetecilerden gelen sorulara da yanıt vererek bölge milletvekillerinin Ereğli’nin sorunlarının çözümüne yönelik daha duyarlı olmalarını istedi.

