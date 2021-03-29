Demirsu’dan iş yerlerine ziyaret

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma’da faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, beraberinde İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan ve Şube Müdürü Özgür Tanrıverdi ile Çaycuma’da faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Ziyaret edilen işyerleri içerisinde yer alan ve yeni faaliyete geçen tekstil fabrikasında 7 kişilik kadın İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. Demirsu ve beraberindekiler Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye şirketi ziyaret edilerek teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Aynı gün Karapınar Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek Çaycuma Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kadınlara yönelik ‘’Çeyiz Hazırlama Kursu’’ ziyaret edildi.

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