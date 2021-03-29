Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

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Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli köy yolunda aşırı yağış sonucu göçük ve derin çatlaklar meydana geldi.

Alaplı Yediğelli köy yolunun girişinde yaklaşık 30 metre uzunluğunda göçük ve derin çatlaklar oluştu. Göçük olan alanda gerekli önlemler alınırken, göçük olan yolda hemen Özel idare tarafından çalışmalar başlandığı bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Yalçın ve Temel Uslu yolda incelemelerde bulundu. Alaplı Yedigelli köy yolunda hemen çalışma başlattıklarını söyleyen İbrahim Yalçın, "Yolda yoğun yağış sonucu göçük meydana geldi. Göçük alanında gerekli önlemler alınarak yolda çalışma başlatılmıştır.Yolun durumu Özel İdare ekiplerine bildirildi. Alaplı İl Özel İdare ekiplerince yoldaki göçük tamir edilip, en yakın sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Yolun trafiğe kapanması söz konusu değildir. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın, açmış olduğumuz alternatif yolu kullanarak köylerine rahatlıkla gidip gelebilirler" dedi.

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