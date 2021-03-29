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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

İHA

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu yapılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Abdulkadir Çınar güven tazeledi.
MÜSİAD Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Saffet Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki sanayici ve işadamları, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
MÜSİAD’ın Ereğli’deki önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında, “Ereğli için her konuda diyalogları ön planda tutmak suretiyle, yerli milli anlayışı ile, ekonomik ticari noktalarda gelişmesi için hep kardeşliği ön planda tutmuştur. Geçmiş dönemde ve bugün görev yapan yöneticilerine Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Ereğli’ye daha büyük hizmetler yapmak heyecanıyla, el ele vermek suretiyle bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

Vali Tutulmaz’dan turizm için yatırıma davet
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz genel kurulda bölgenin turizm noktalarına değinerek, potansiyel doğal güzelliklere vurgu yaptı ve şunları söyledi:
“Doğal güzelliklerimiz bu bölgenin büyük şehirlere yakın olması dolayısıyla turizm getirisi olabileceğini düşünüyorum. Siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin alt yapısına dönük olarak yatırımlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu sadece devlet eliyle yürüyecek iş değildir, bir taraftan da siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin değişik alanlarında yatırım yapmaya davet ediyoruz. Tarımla ilgilenmek istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa yine Çaycuma bölgesinde Organize Tarım Bölgesi oluşturuldu. Burada Nisan ayından itibaren altyapı çalışmalarına başlanacak.”
Konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. Genel Kurul hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Divan heyetinin seçimi yapıldı. MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar tarafından faaliyet raporu okundu. 20212022 faaliyet raporu programı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda Abdulkadir Çınar yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Abdulkadir Çınar, Rafet Kılıç, Kemal Gülbay, Fevzi Turan, Mehmet Remzi Alim, Yavuz Sesli, Recep Vural, Zafer Sucu, Mahmut Doğan ve Özkan Malhatun.

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