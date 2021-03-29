Baysal'dan seçim sonrası değerlendirme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi yeni muhtarlar derneği başkanı seçilen Süleyman Baysal açıklamalarda bulundu.

20 Mart günü yapılan Çaycuma Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi sonucunda yeni başkan olarak seçilen Baysal, seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu. Baysal, "Çaycuma’mız da çok kıymetli muhtarlarımızın teveccühü ile dernek başkanına seçilmiş bulunmaktayım. Seçim bittikten hemen sonra tüm enerjimizi 83 köyümüze ve 33 mahallemize eşit oranda hizmet vermek için harcamaya çalışmamıza rağmen, ne yazık ki hala seçimi hazmedemeyen, çeşitli suçlama ve asılsız iddialarla zamanımızı ve emeğimizi gasp etmeye çalışanlar olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Çaycuma’yı Zonguldak’ta layığı ile temsil etmekte olan 5 adet İl Genel Meclisi Üyemiz değerli ve kıymetlidir. Bizler Muhtarlar Derneği olarak İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Ali Başören’in sonuna kadar arkasındayız. Bizim tek amacımız az önce de ifade ettiğim gibi 83 köyümüze ve 33 mahallemize aynı mesafede durmak ve hizmetlerimizi eşit şekilde dağıtmaktır. Bilinmelidir ki seçimler artık tamamlanmış ve tek amacımız bir an önce tüm muhtarlarımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve bölge milletvekillerimiz ile gayet sıcak dostluk ilişkileri içinde hizmetlerimizi sürdürmek olacaktır. Başta tüm muhtarlarımız olmak üzere, kıymetli halkımıza en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

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