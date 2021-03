Zonguldak'ta kaza yapan kişi ile yardıma giden arkadaşı otomobilin altında kaldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elektrik diğerine çarpan kamyondan yola fırlayan Ertekin Baytekin (32) ile aracını durdurarak yardıma koşan arkadaşı Erdinç Çardak (29), arkadan gelen otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Alaplı yolunda meydana geldi. Ertekin Baytekin yönetimindeki 67 TE 036 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kazada, yola fırlayan Ertekin Baytekin yaralandı. Kamyonun arkasından otomobiliyle seyir halinde olan kamyonun sahibi Erdinç Çardak aracını durdurarak yalı savrulan Baytekin'in yanına koştu.

YARALI VE ARKADAŞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Bu sırada yerde yatan Baytekin ve yanında bulunan Çardak'a, Yusuf Can C. yönetimindeki 67 EF 543 plakalı otomobil çarptı. Çardak ve Baytekin, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Yusuf Can C., kazanın ardından aracını bırakarak kaçtı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Baytekin ve Çardak'ın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Can C.'nin aracında bulunan Sinem Nur A. da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Can C. de bir süre sonra Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

