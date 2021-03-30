TTK TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 2’nci oturumu Ankara’da yapıldı.

TTK 29’uncu Dönem TİS İkinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

İkinci Oturumda 39 madde kabul edildi. İlk oturumda kabul edilen 5 madde ile birlikte kabul edilen toplam madde sayısı 44 oldu.

TTK TİS 83 maddeden oluşuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 29’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 83 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluşuyor. Üçüncü Oturum, 16 Nisan 2021 tarihinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek.

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